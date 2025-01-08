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        Haberler Spor Basketbol Valencia: 116 - Türk Telekom: 78 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Valencia: 116 - Türk Telekom: 78 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. maçında İspanya temsilcisi Valencia'ya deplasmanda 116-78 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 00:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:45
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        BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. maçında Türk Telekom, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia'ya 116-78 mağlup oldu.

        Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 26-21 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 52-34 önde gitti.

        Farkın açılmasıyla oyundan kopan Türk Telekom karşısında final periyoduna 87-58'lik skor avantajıyla giren Valencia, parkeden 116-78 galip ayrıldı.

        Türk Telekom, 4 maçlık galibiyet serisinin ardından grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Grupta iki maç sonra kazanan lider Valencia, 12. galibiyetini elde etti.

        Başkent temsilcisi, 15 Ocak Çarşamba günü Ankara'da Veolia Towers Hamburg'u konuk edecek.

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