Valencia Basket - Real Madrid: 90-105 (MAÇ SONUCU)
EuroLeague Final Four yarı final maçında İspanyol ekiplerinin mücadelesinde Real Madrid, Valencia Basket'i 105-90'lık skorla mağlup ederek, finalde Olympiakos'un rakibi oldu.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın ev sahipliğinde düzenlenen EuroLeague Final Four yarı finalinde İspanyol ekipleri Valencia Basket ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Tempolu başlayan müsabakanın ilk periyodunu Valencia Basket 28-26 önde tamamladı. Karşılıklı hücumlarla ve yüksek isabet oranıyla geçen ikinci çeyreğin ardından ilk yarı Real Madrid’in 62-56 üstünlüğüyle sona erdi. Madrid temsilcisi, üçüncü çeyrekte farkı açarak son periyoda 86-73 önde girdi. Final bölümünde de üstünlüğünü koruyan Real Madrid, parkeden 105-90 galip ayrılarak finalde Olympiakos’un rakibi oldu.
İKİ TAKIM FİNALDE 5. KEZ RAKİP
EuroLeague Final Four finalinde, Fenerbahçe’yi eleyen Olympiakos ile Valencia Basket’i mağlup eden Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce finalde 4 kez rakip olurken, bu karşılaşmaların 3’ünde Real Madrid kupaya uzandı. Olympiakos ise 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Olympiakos ile Real Madrid arasındaki EuroLeague Final Four finali, pazar günü TSİ 21.00’de oynanacak.