Galatasaray'ın peşinde olduğu konuşulan forvet oyuncusu Enner Valencia'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. Ekvadorlu oyuncunun menajeri Vargas, konuyla ilgili "Türk takımları her zaman Valencia'ya ilgi gösterdi. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki oyuncunun Meksika ekibi Tigres ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.