        Haberler Gündem Güncel Vali Gül'den 'sahipsiz sokak hayvanları' açıklaması | Son dakika haberleri

        Vali Gül'den 'sahipsiz sokak hayvanları' açıklaması

        İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir." dedi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:41 Güncelleme:
        'Sahipsiz sokak hayvanları' açıklaması

        İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir." paylaşımında bulundu.

        Vali Gül paylaşımında şunları söyledi: "Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul’da sahipsiz hayvanların % 46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır.

        Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir.

        Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."

