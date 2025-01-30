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        Haberler Gündem İstanbul Vali Gül: Ruhsatsız oteller kapatılacak | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Gül: Ruhsatı ve işletme belgesi olmayan oteller kapatılacak

        İstanbul Valisi Davut Gül, otellerle ilgili kaymakamlarının koordine edeceği bir sürecin başladığını belirterek, "Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:09
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        Vali Gül: Ruhsatsız oteller kapatılacak
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        İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Davut Gül başkanlığında Fatih ilçesindeki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, depremin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanaklı olması, bunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatan Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım."

        Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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