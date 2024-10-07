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        Haberler Gündem Güncel Vali Sezer: 543 organizatör yakalandı | Son dakika haberleri

        Vali Sezer: Edirne yüzde 86 oranında göçmen rotası olmaktan çıktı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Eylül Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sonrası yaptığı açıklamada, yasa dışı göçle mücadeleden ayrıntılar verdi. Vali Sezer, "Bu yıl 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık, bu büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalamada yüzde 50 artış var... Edirne alınan tedbirlerle yüzde 86 oranında göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda, geçen yıla kıyasla gelen yasa dışı göçmen sayısında yüzde 86 azalma söz konusu" dedi. Vali Sezer ayrıca, aynı dönemde 427 terör örgütü üyesinin yakalandığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:05 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:07
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        Vali Sezer: 543 organizatör yakalandı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Eylül Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sonrası Valilikte yaptığı basın açıklamasında, yasa dışı göçle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Yasa dışı göçte temel hedefin Edirne'yi göç rotasından çıkarmak olduğuna dikkati çeken Vali Sezer, "Mücadele ne kadar artarsa yasa dışı gelişler de o oranda azalıyor" dedi. Geçmiş döneme kıyasla önemli başarılar elde edildiğinin altını çizen Sezer, insan kaçakçılarıyla olan mücadelenin de etkin şekilde devam ettiğini vurguladı.

        ORGANİZATÖRLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

        Yasa dışı göçle mücadeleden ayrıntılar veren Sezer, "Organizatörlerle ilgili planlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık, bu büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalamada yüzde 50 artış var. Organizatörle mücadele yasa dışı göçün ivmesini kırıyor" diye konuştu.

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        Sezer, yasa dışı göçmen kaçakçılığının genellikle kiralık ve ticari araçlarla yapıldığının altını çizerek, bu yılın 9 ayında 2'si tekne, 6'sı bot olmak üzere 280 araca yasa dışı göçte kullanıldığı için işlem yapıldığını belirtti.

        "YÜZDE 86 ORANINDA GÖÇMEN ROTASI OLMAKTAN ÇIKTI"

        Yasa dışı göçle mücadelenin sonunda elde edilen başarının verilere de yansıdığına işaret eden Vali Sezer, "Edirne alınan tedbirlerle yüzde 86 oranında göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Geçen yıla kıyasla gelen yasa dışı göçmen sayısında yüzde 86 azalma söz konusu. Bu da alınan tedbirlerin ve mücadelenin yerinde olduğunu gösteren önemli bir oran diye altını çizmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Sezer, yasa dışı göçle mücadele kapsamında hudut ve hudut karakol bağlantı yollarının tamamının bitirildiğinin altını çizdi. Sınır hattının elektronik altyapı çalışmalarının da süratle devam ettiğini vurgulayan Vali Sezer, şöyle devam etti:

        "14 YENİ KULE İHALESİNİ YAPTIK"

        "Bir yıl içerisinde 325 kilometrelik hudut ve hudut bağlantı yollarında iyileştirme yaptık. Bazı yolları yeni açtık. Bölgenin elektronik altyapısını geliştirmek için de Göç İdaresi Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle de asansörlü kuleler dahil olmak üzere onların da yapımını gerçekleştirdik. 14 yeni kule ihalesini yaptık. 16 sabit nokta ve 107 şok uygulama noktasında denetim aralıksız bir şekilde devam ediyor."

        Sezer, 9 ayda 427 terör örgütü üyesinin yakalandığını ifade etti.

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