Valiye afet bölgesinde 'yüzerek' eşlik ettiler! 0:00 / 0:00

İHA

Kırım’da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar kısa sürede nehirlerin taşmasına neden oldu. Sabah saatlerinde Kırım’ın bazı kesimlerinde dolu yağarken, aşırı yağışlar başta Kerç olmak üzere hemen hemen birçok kentte seli beraberinde getirdi.

İHA'nın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde can kaybı yaşanmadığı, bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Fırtına nedeniyle 12 ağacın devrildiği, 100’e yakın elektrik trafosunun arızalandığı ve su dağıtım şebekelerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Ayrıca Kırım’daki 15’e yakın hastanenin de sular altında kaldığı öğrenilirken, hastaların tahliyesinin devam ettiği açıklandı. Kerç Belediye Başkanı Sergey Borozdin de birçok noktada tahliye merkezlerinin kurulduğunu duyurdu.

VALİNİN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Sel felaketinin en ilginç görüntüsünü ise Kırım Valisi Sergey Aksyonov verdi. Kerç’te gazeteciler ile bir botta sel basan sokakları yerinde inceleyen Kırım Valisi Aksyonov’a botun arkasında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekibi ise yüzerek eşlik etti.

Tüm inceleme sırasında yüzen kurtarma ekiplerinin görüntüsü Rusya’da büyük tepki çekti. Kırım Valisi Aksyonov ise Kerç’te sular altında kalan bir hastanedeki durumu yerinde incelemek istediklerini ve kurtarmak ekiplerinin kendilerine eşlik ettiğini, bunun normal bir durum olduğunu söyledi. Acil Durumlar Bakanlığı ise söz konusu 3 kişinin kurtarma ekibi personeli olmadığını savunarak botun arkasından yüzmelerinin anlamsız olduğunu ifade etti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kırım’da yaşanan sel baskınları nedeniyle yarımada genelinde acil durum ilan edildiği duyurulurken, selden zarar görenlere yardımlar yapılacağı açıklandı. Sel nedeniyle çok sayıda kişi evlerde, sokaklarda, otobüslerde ve araçlarda mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına kurtarma ekiplerinin yanı sıra Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve Rus askerleri koştu. Özellikle kırsal kesimlerde mağdur olan yaşlılar ve çocuklar askerler tarafından araçlara alınırken, şehir merkezlerinde de Rus ulusal muhafızları çok sayıda kişiyi sel baskınlarından kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.

Kırım’daki 300’e yakın ilçe ve köylerde birçok kişinin mahsur kaldığı ve kurtarma ekipleri tarafından şu ana kadar 25’i çocuk olmak üzere 128 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınları karayollarına da zarar verdi. Bazı yolların sular altında kaldığı öğrenilirken, bazı yollarda da heyelan meydana geldiği ve karayolu ulaşımlarının kesintiye uğradığı kaydedildi.

Rusya Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca Kırım’da değil, Krasnodar'a bağlı Novorosisk ve Anapa'da da sel baskınlarının yaşanabileceği, halkın evlerinden çıkmaması gerektiği belirtildi.