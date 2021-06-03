Valorant, birinci yılına özel etkinlik düzenliyor. Valorant Gece Pazarı belirli periyodlarla erişime açılmaya devam ediyor. Haziran ayı içerisinde açılması beklenen Valorant Gece Pazarı yeni bir şampiyonla beraber oyun mağazasına Gece Pazarı vitrinini getirmiş olacak. Gece Pazarı, oyuncuya özel rastgele Rasgele altı farklı kaplama size özel ve indirimli olarak beğeninize sunulacak.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Valorant Gece Pazarı 3 Haziran'da başlayacak. Haziran ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle Valorant 1. yılını kutlayacak.

VALORANT 1. YIL ETKİNLİK LİSTESİ

GECE.PAZARI (3 Haziran)

Gece.Pazarı'nın kapıları açıldı. Rasgele altı farklı kaplama size özel ve indirimli olarak beğeninize sunulacak.

İYİLİĞİ PAYLAŞ PAKETİ (Oylama 2 Haziran'da başlıyor)

Tercihinizi oylayın. İyiliği Paylaş Paketi'ne dahil edilecek en sevdiğiniz dört silah kaplamasını belirleyin. Üstelik bunların hepsi hayırlı bir iş için!

Öncelikle, 2-7 Haziran tarihleri arasında OY VER: İyiliği Paylaş Paketi adresini ziyaret ederek tercih ettiğiniz içeriklere oy verin. Kazanan kaplama setleri 16 Haziran'da açıklanacak.

Sonra 22 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında İyiliği Paylaş Paketi'ni satın alın. Paketteki silah kaplamalarından elde edilen gelirlerin %50'si ve aksesuarlardan elde edilen gelirlerin %100'ü ImpactAssets işbirliğiyle Riot Games Toplumsal Etki Fonu'na aktarılacak.

Riot Games Toplumsal Etki Fonu'yla ilgili daha fazla bilgi edinmek için buraya göz atabilirsiniz.

OYUNCU KARTLARI (9 Haziran)

VALORANT oyuncu kartı koleksiyonunuzda üç yeni kart için yer açın ve 1., 2. ve 3. Bölümleri kutlayan 1. Yıl'a Özel Sınırlı Sürüm oyuncu kartlarını toplayın.

Kartları şöyle alacaksınız:

1. BLM (9 Haziran) - Bu hediyeyi bulmak için gözlerinizi dört açın.

2. BLM (14 Haziran) - Özel 1. Yıl Prime Gaming Ganimeti olarak gelecek

3. BLM - İlk kez beğeninizle buluşacak 1. Yıl Etkinlik Bileti'yle alınabilecek (bilgi için aşağıya göz atabilirsiniz).

TOPLULUK SAVAŞ BİLETİ (13 Haziran - 25 Haziran)

Küresel VALORANT bölgelerinin hepsi, bölgelerini en iyi şekilde temsil ettiğini düşündükleri spreyleri, silah uğurlarını ve unvanları oylayacak. VALORANT Geliştirici Ekibi, en çok oy alan içerikleri belirledikten sonra, 4. Bölüm'de topluluğun seçimleriyle şekillenecek Savaş Bileti'ne eklemek üzere hazırlayacak.

Oylama bölgeye özel olacak, bu nedenle detaylar için yerel VALORANT kanallarını takipte kalın.

WWFEST GERİ DÖNÜYOR (25 Haziran)

wwFest, bu yılın başında VALORANT'la 2021'i karşılayan deneysel bir müzik ve sanat festivali. Şimdiyse 1. Yıl partisini kutlamak için geri dönüyor! Bu sefer dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılara ve bir yıldıza yer veriyor.

Hangi sanatçıların ne zaman çıkacağını gösteren program da dahil olmak üzere festivale dair her türlü bilgi ve gelişme sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

1. YIL ETKİNLİK BİLETİ (22 Haziran - 6 Temmuz)

Bu teknik olarak VALORANT'ın doğum günü olsa da biz size bir tane daha hediye vermek istedik. 1. Yıl Etkinlik Bileti herkese ücretsiz olacak.

Ön koşulsuz, VP harcamayı gerektirmeyen, 7 seviyeden oluşan 1. Yıl Etkinlik Bileti'nde 3. Bölüm oyuncu kartı, bir silah uğuru ve daha fazlasını bulacaksınız. Kazanmak için VALORANT oynayıp XP kasmanız yeterli.

3. BÖLÜM CANLI YAYINI (21 Haziran)

1. Yıl biterken 3. Bölüm başlıyor. Rekabet, Ajan ve Özel İçerik Ekiplerindeki geliştiricilerin paneline katılarak 3. Bölüm ve ikinci yılda bizi nelerin beklediğini öğrenin.

21 Haziran saat 20.00'de Twitch'te canlı yayınlanacak.

GRUP TAKVİYESİ (22 Haziran - 26 Temmuz)

VALORANT'ı arkadaşlarınızla oynayarak daha hızlı XP kasın. Herhangi bir VALORANT oyun modunda daha fazla XP kazanmak için, farklı rollerde oynayan arkadaşlarınızla birlikte sıraya girin. Grup takviyesi tam bir ay sürecek. 22 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında devam edecek ve yerel yama yayınlanma saatine göre ayarlanacak.

Ne kadar XP kazanacağınız grubunuzun büyüklüğüne bağlı. İkili kişilik gruplarda ekstra %8 XP kazanacaksınız. Üç kişilik gruplarda %12 XP, dört kişi toplanırsanız da ekstra %16 XP kazanacaksınız! Beş kişilik grup toplarsanız %20 XP takviyesini kapacaksınız!

Unutmayın, grup takviyesi XP'lerini özel oyunlar dışındaki tüm oyun modlarında kazanabilirsiniz. Bu etkinlik 26 Temmuz'da sona erecek (yerel yama saatinizde).