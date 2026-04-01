'Vampyr' Kundura Sahne'de seyirciyle buluşacak

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Şilili yönetmen ve yazar Manuela Infante'nin, Kara mizah ve absürt öğelerle kurulan sahne diliyle dikkat çeken oyunu, 'Vampyr', 27–28 Haziran tarihlerinde Kundura Sahne'de izleyiciyle buluşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Şilili yönetmen ve yazar Manuela Infante’nin uluslararası sahnede öne çıkan işleri arasında yer alan “Vampyr”, 27–28 Haziran tarihlerinde Kundura Sahne’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        “Estado Vegetal” ve “Cómo Convertirse en Piedra” ile başlayan sahne araştırmasının üçüncü parçası olan “Vampyr”, tiyatroyu klasik anlatı biçimlerinin ötesine taşıyan bir yaklaşımla kurgulanıyor. Uluslararası tiyatro çevrelerinde özellikle deneysel dili ve disiplinler arası üretimleriyle tanınan Infante, bu yapıtında sahte belgesel formunu sahneye taşıyarak izleyiciyi çok katmanlı bir anlatının içine davet ediyor.

        Şili coğrafyasından beslenen “Vampyr”, doğa/kültür ayrımını reddeden, biçim değiştiren varlıkların izini sürüyor. Yarı insan, yarı hayvan; yarı canlı, yarı toprak olarak var olan bu figürler, Şili’de kontrolsüz biçimde kurulan rüzgâr türbini sahalarında dolaşırken kimi zaman yarasa, kimi zaman gece vardiyasında çalışan işçiler olarak sahnede karşılık buluyor. Eser, bu hibrit varlıklar üzerinden tükenmişlik, enerji üretimi, çalışma ve dinlenme gibi kavramları sorgularken, insan dışı canlılarla kurulan ilişkilere de eleştirel bir perspektif getiriyor.

        Kara mizah ve absürt öğelerle kurulan sahne dili, Avrupa vampir miti ile Şili’de yaşayan hematofag yarasa türleri arasında ironik bir bağ kuruyor. Bu bağlamda “Vampyr”, günümüzde “yeşil enerji” söylemleri etrafında şekillenen yeni sömürü biçimlerine de sahneden yanıt üreten politik bir katman barındırıyor.

        Beykoz Kundura’nın ortak yapımcılığında hayata geçen eser; Centro Cultural Matucana 100, Espacio Checoeslovaquia, Centro Cultural de España (Şili) ve NAVE iş birliğiyle uluslararası bir üretim sürecinin sonucu olarak sahneye taşınıyor. Bu çok ortaklı yapı, farklı coğrafyalardan sanatçıların bir araya geldiği kolektif bir üretim modelini görünür kılıyor.

        27-28 Haziran tarihlerinde Beykoz Kundura’da ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “Vampyr” tiyatro oyununun biletlerine Passo.com.tr'de satışa çıktı.

        #Manuela Infante
        #Kundura Sahne
        #Beykoz Kundura
        #Vampyr
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
