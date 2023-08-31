Van'da 31 kilogram eroin ele geçirildi: 1 tutuklama Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir eve yapılan baskında 31 kilogram eroin ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 31 kilogram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki bir evde yapılan aramada, 31 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı