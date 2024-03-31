Van'da dehşet gecesi! Bebeğini ve eşini vurup, intihar girişiminde bulundu Van'ın Çaldıran ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, eşine ve 4 aylık bebeğine ateş ettikten sonra aynı silahla kendini başından vurdu. Kan donduran olayda talihsiz bebek hayatını kaybetti, annesi yaralandı. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 31.03.2024 - 05:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 05:41 facebook

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