Van'da dehşet gecesi! Bebeğini ve eşini vurup, intihar girişiminde bulundu
Van'ın Çaldıran ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, eşine ve 4 aylık bebeğine ateş ettikten sonra aynı silahla kendini başından vurdu. Kan donduran olayda talihsiz bebek hayatını kaybetti, annesi yaralandı. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde silahla 4 aylık bebeğini öldüren ve eşini yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu.
BEBEĞİNİ, EŞİNİ VE KENDİNİ VURDU
AA'nın haberine göre; ilçe merkezinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu.
Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ BEBEK ÖLDÜ, ANNE YARALI
Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.