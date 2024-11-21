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        Van'da kırsal yollar karla mücadele ekiplerince temizleniyor

        Van'da yağış sonrası kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bazı kırsal mahalle yolları, karla mücadele ekipleri tarafından temizleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:42
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        Van'da karla mücadele çalışması
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        Van'da kar yağışı ile birlikte bazı kırsal mahallelerde kar kalınlığı, yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştı.

        Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen Başkale ilçesine bağlı Sualtı ve Aşağıdallı ile Gürpınar'a bağlı Sıcaksu ve Dikbıyık mahalleleri ve bağlı mezralar ile Çatak ilçesine bağlı Belbukan bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Yolların en kasa zamanda kardan temizlenerek ulaşıma açılacağı belirtildi.

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