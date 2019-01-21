İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan vatandaşlar için seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan hastaları kurtarma ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Dedebulak Mahallesi'nde hamile Müslüme Altınparmak'ın hastaneye ulaştırılması için çalışma başlattı.

Karla mücadele ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından sağlık personelinin mezraya ulaşmasını sağladı.

Düşük yaptığı belirlenen hasta, Çaldıran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Van'ın Çatak ilçesi Narlı Mahallesi'nde doğum yapan Hatun Naz'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yolun kapalı olması üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından UMKE ve sağlık personelinin hastaya ulaşmasını sağladı.