1 Şurada Paylaş!









Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "21 - 22 Kasım Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 21 -22 Kasım Van'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...