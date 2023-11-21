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        Haberler Gündem Van'da okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! 21 - 22 Kasım 2023 Van'da okul var mı?

        Van'da okullar tatil mi? 21 - 22 Kasım Van'da okullar tatil mi?

        Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Van oldu. İşte "21 - 22 Kasım Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Van'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 00:59 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:59
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "21 - 22 Kasım Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 21 -22 Kasım Van'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        VAN'DA KAR YAĞIŞI!

        Van ve Hakkari'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Van şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı. Kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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        Van-Bahçesaray kara yolu ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçitlerinde Karayolları ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

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        VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        21 Kasım tarihinde Van'da okulların tatil olup olmadığı hakkında bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama gelmesi durumunda habere eklenecektir.

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