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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da silahlı saldırı: Baba öldü, 3 çocuğu yaralandı | Son dakika haberleri

        Van'da silahlı saldırı: Baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 06:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 06:41
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        Silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı
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        İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan O.K, saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı.

        AA'nın haberine göre, saldırıda baba O.K. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 çocuğu da yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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