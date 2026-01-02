Habertürk
Habertürk
        Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Van'da bir trafik kazası meydana geldi. Sahil yolunda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki Kader K. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:01
        Van'da trafik kazası: 1 ölü
        Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        MİNİBÜS TAKLA ATTI

        İHA'nın haberine göre kaza; saat 10.50 sıralarında Van Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Kader K. (24) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

        YARALILAR EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI

        Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kader K. yapılan tüm müdahaleyle rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

