Van'da yağış sonrası sel!
Van'ın Saray ilçesinde şiddetli sağanak sele yol açtı. Taşkın sonucu yollar ve ekili alanlar zarar gördü
Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:23 Güncelleme:
Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
İHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Çakmak Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Taşkın sonucu meydana gelen sel nedeniyle yollar ve ekili alanlar zarar gördü.
Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için destek beklediğini açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdürülmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması bekleniyor.
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