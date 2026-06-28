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        Van'da yağış sonrası sel!

        Van'ın Saray ilçesinde şiddetli sağanak sele yol açtı. Taşkın sonucu yollar ve ekili alanlar zarar gördü

        Kaynak
        HT Gastro
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Van'da yağış sonrası sel!
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        Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

        İHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Çakmak Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Taşkın sonucu meydana gelen sel nedeniyle yollar ve ekili alanlar zarar gördü.

        Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için destek beklediğini açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdürülmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması bekleniyor.

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