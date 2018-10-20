Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları öne sürülenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Üç aylık takip sonucu Van'da 6, Gevaş'ta 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 35 kadın yakalandı. Kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği ileri sürülen 14 zanlı gözaltına alındı.

35 KADINA, 37 BİN 200 TL PARA CEZASI

AA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 35 kadına 37 bin 240 lira ceza kesildi.

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