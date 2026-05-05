        Haberler Gündem Çevre Van Gölü "incilerinin" zorlu yolculuğu başladı | Son dakika haberleri

        Van Gölü "incilerinin" tatlı sulara zorlu yolculuğu başladı

        Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, göldeki ve akarsulardaki su sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla üremek için tatlı su kaynaklarına göç etmeye başladı. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin Van'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İnci kefali endemik bir türdür ve dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşıyor. Van Gölü'ndeki inci kefali stokunun sürdürülebilirliği, bu üreme göçünün başarısına bağlıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 12:47 Güncelleme:
        Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 15 bini aşkın kişinin geçim kaynağı inci kefali, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'daki üreme döneminde zorlu yolculuğa çıkıyor.

        Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen balıklar, karşılarına çıkan engelleri de zıplayarak geçmeye çalışıyor.

        Bu yıl da su sıcaklığının yeterli seviyeye gelmesi ve balıkların fizyolojik süreçlerini tamamlamasıyla inci kefalleri, Van Gölü'ne dökülen akarsulara akın etti.

        Balık yoğunluğunun arttığı Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nın bulunduğu bölgede toplanan martılar da inci kefallerini avlayarak beslendi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefallerinin yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürdüğünü ancak üremelerini göle dökülen akarsularda gerçekleştirdiğini söyledi.

        Çok sayıda inci kefalinin 15 Nisan'dan itibaren akarsulara girmek için kıyıdaki tatlı su ağızlarında toplandığını belirten Akkuş, "Fizyolojik uyumunu tamamlayan inci kefalleri akarsulara girmeye başladı. Şu an buraya gelen balıklar, üremek için akarsuya ilk giren balıklardır. Bunlar akarsuyun yukarı taraflarına doğru çıkacak, yumurtalarını bırakıp geriye dönecekler" dedi.

        Van Gölü'ndeki inci kefali stokunun ülkenin iç sulardaki en büyük balık stoklarından birini oluşturduğunu vurgulayan Akkuş, balıkların bölgedeki binlerce insan için önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

        İnci kefalinin Van'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Akkuş, şunları kaydetti: "İnci kefali endemik bir türdür ve dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşıyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilmesine rağmen üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyar. Bu dönemde çok sayıda balık akarsulara doğru üreme göçü gerçekleştirir. Şu an her bir balık ortalama 10 bin yumurta taşıyor. Yani bir balık, binlerce yeni bireyin oluşma potansiyelini ifade eder. Van Gölü'ndeki inci kefali stokunun sürdürülebilirliği, bu üreme göçünün başarısına bağlıdır."

