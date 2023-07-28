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        Haberler Yaşam Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı

        Van Gölü'nün el değmemiş koyları doğaseverlerin yeni rotası oldu

        Van'ın Gevaş ilçesindeki Van Gölü koyları, bozulmayan doğası, kumsalı ve temiz suyuyla doğa tutkunları için çekim alanı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:44
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        Van Gölü koyları, son zamanlarda aşırı sıcaklıklardan bunalan doğaseverleri ağırlıyor.

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        Masmavi suyu, temiz kumsalı, serin havası ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri olan koylar, kamp yapmak isteyenlerin de zaman geçirdiği noktalar arasında yer alıyor.

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        Vadi Doğa Spor Kulübü Derneğince düzenlenen gezi programı kapsamında Ağin koyuna gelen doğaseverler, üç gün boyunca çevrede gezerek vakit geçirdi.

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        Dernek Başkanı Ömer Demez, Van Gölü havzasında bulunan İnköyü ve Ağin bölgesinin Türkiye'nin önemli koyları arasında yer aldığını söyledi.

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        Koyların doğal güzelliğine doğaseverlerin hayran kaldığını belirten Demez, "3 gündür burada kamptayız. Dağ yolunda 3 saat yürüyerek geldik. Araç yolunun olmaması buranın bakir kalmasını sağlıyor. Üç kafile halinde geldik. Buranın eşsiz bir doğası var. Günbatımı ve sahilin temizliği insanı kendine hayran bırakıyor" dedi.

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        Muhammed Türken, "Herkesin gelip görmesi gereken çok güzel bir coğrafya. İnsanlar sıklıkla gelemediği için burada yabani meyvelerden tutun birçok yabani hayvan bulunmaktadır. Koylar temiz ve güzel. Çok güzel bir coğrafya. Buranın korunması ve turizme kazandırılması lazım" ifadelerini kullandı.

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        #Van Gölünün el değmemiş koyları
        #van gölü
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