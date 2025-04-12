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        Haberler Gündem Çevre "Van Gölü'nün incileri" göçe hazırlanıyor | Son dakika haberleri

        "Van Gölü'nün incileri" zorlu göçe hazırlanıyor: Balıkçılar son ağlarını göle bırakıyor

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar son ağlarını göle bırakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:46
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        Van Gölü'nde yaşayan ve göçe hazırlanan inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar son ağlarını göle bırakıyor.

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        Göle kıyısı olan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde binlerce insanın geçim kaynağı haline gelen inci kefali, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyor.

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        Nesillerinin devamlılığı için Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara göç yolculuğunda suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, bu dönemde uygulanan av yasağıyla koruma altında tutuluyor.

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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürekli denetimler yaparak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

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        Gölde balıkçılık yapanlar da kısa süre sonra uygulanacak av yasağı öncesinde son ağlarını göle bırakmaya başladı. 15 Nisan'da teknelerini kıyıya çekmeye hazırlanan balıkçılar, yasak süresince teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparak 15 Temmuz'u bekleyecek.

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        Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, bölgede yaklaşık 15 bin insanın balıkçılıktan geçimini sağladığını söyledi.

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        Av sezonunun verimli geçtiğini belirten Şişman, "Yaklaşık 8 bin ton civarında inci kefali hasılatımız oldu. Önümüzdeki sezon kurallara uyulması halinde daha verimli bir sezon olacağına inanıyorum. Bizler de bu süreçte balığımızın neslinin devam edebilmesi için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Balıkçılarımız da bu konuda çok duyarlı. Yasak süresinde birer gözetleyici gibiler. Biz de av yasağı konusunda gerekli önlemlerimizi aldık" dedi.

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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise ülkedeki iç sularda en büyük balık stokunun Van Gölü'nde yaşadığını ifade etti.

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        Üreme döneminin inci kefalleri için güzel geçmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu: "İnci kefalleri yaşamını her ne kadar tuzlu ve sodalı gölde sürdürse de üreme dönemi olan aylarda sürüler halinde göle dökülen akarsulara göçünü gerçekleştiriyor. Bu göçün başarılı olması hayati önem taşıyor çünkü üreyemeyen hiçbir canlı neslini devam ettiremez. Bu sene ciddi bir kuraklık sorunu var. Şu an akarsu debileri geçen yıla göre dörtte bir oranında düşmüş vaziyette. Önümüzdeki mayıs ve haziran aylarında bu durum daha dramatik hale gelebilir. Bu süreçte herkesin duyarlı olması gerekiyor balığımızı kuraklığa ve kaçak avcılığa kurban etmeyelim. Balığımıza sahip çıkalım."

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        Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını anlatan balıkçı Atilla Dağdelen, "Bu yıl bizim için çok bereketli geçti. Son ağlarımızı atmaya hazırlanıyoruz. Yasak süresince teknelerimizin tamiratlarını yapacağız" dedi.

        Balıkçı Mehmet Şeyda da yasak döneminde herkesin kurallara uyması ve kaçak avcılığın yapılmaması konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

        #yerel haberler
        #van gölü
        #inci kefali
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