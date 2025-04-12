Üreme döneminin inci kefalleri için güzel geçmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu: "İnci kefalleri yaşamını her ne kadar tuzlu ve sodalı gölde sürdürse de üreme dönemi olan aylarda sürüler halinde göle dökülen akarsulara göçünü gerçekleştiriyor. Bu göçün başarılı olması hayati önem taşıyor çünkü üreyemeyen hiçbir canlı neslini devam ettiremez. Bu sene ciddi bir kuraklık sorunu var. Şu an akarsu debileri geçen yıla göre dörtte bir oranında düşmüş vaziyette. Önümüzdeki mayıs ve haziran aylarında bu durum daha dramatik hale gelebilir. Bu süreçte herkesin duyarlı olması gerekiyor balığımızı kuraklığa ve kaçak avcılığa kurban etmeyelim. Balığımıza sahip çıkalım."