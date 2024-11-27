Van'ın 3 ilçesinde okullara 'kar' tatili (2)
KAPANANYOLLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIVan'da kar yağışı sonrası kapanan 158 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışma başlatılırken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı.
KAPANANYOLLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Van'da kar yağışı sonrası kapanan 158 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışma başlatılırken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Kentteki 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme aracının da kullanıldığı çalışmalarda, buz tutan cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışması da yapıldı. İlçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmalar Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, Sıhke, Zübeyde Hanım, Hacıbekir, Kale Yolu ve Erek Dağı caddelerinde yürütüldü. Kar küreme aracı ve iş makineleri ile belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip kent dışına taşındı.
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