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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı

        VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:15
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı
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        VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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