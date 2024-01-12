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        Özalp'te yolda mahsur kalanlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı

        Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan kişileri, karla mücadele ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:56
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        Özalp'te yolda mahsur kalanlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı
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        Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan kişileri, karla mücadele ekipleri kurtardı.

        Özalp Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

        Kar nedeniyle mahsur kalanlar, ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

        İlçe genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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