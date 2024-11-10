Büyük Önder Atatürk Muş'un ilçelerinde törenlerle anıldı

İlçe Gençlik merkezinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mithat Bayırlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.