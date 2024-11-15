Van'da deneme amaçlı ekilen "altın bitki" safran kentin iklimine uyum sağladı

BAHAR TANRITANIR - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde görevli akademisyenler, deneme amacıyla ekimini yaptıkları, "altın bitki" olarak da adlandırılan safranın kentin iklimine uyum sağladığını belirledi.

Van'da farklı ürünlerin yetiştirilebildiğini çiftçilere göstermek, katma değeri yüksek ürünlere yönelmelerini sağlamak isteyen Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 2016'da üniversite yerleşkesinde aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesi kurdu.

Burada kekik, nane, oğul otu, ekinezya, civanperçemi, dağ çayı, sarı kantaron, ıtır, melisa, ters lale, süsen, sümbül, lale, kuzu kulağı, yabani sarımsak ve dev soğan gibi tıbbi ve aromatik birçok bitki türünü yetiştiren akademisyenler, dünyanın en pahalı bitkileri arasında gösterilen safranın yetiştirilmesi için de çalışma başlattı.

Akademisyenler, Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerdekine göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014'te dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesinde ekimini yaptı.