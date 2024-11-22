Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Gözaltına alınan 40 şüpheliden 2'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 38'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 15-21 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

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