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        Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:57 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:57
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        Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 15-21 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 40,35 gram esrar, 40,77 gram sentetik uyuşturucu, 4,50 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 40 şüpheliden 2'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 38'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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