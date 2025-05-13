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        Van'da Engelliler Haftası dolasıyla etkinlik düzenlendi

        Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:24
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        Van'da Engelliler Haftası dolasıyla etkinlik düzenlendi
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        Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Merkez İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, özel eğitim öğrencileri, drama, müzik ve dans gösterileri düzenledi.

        Özel eğitim öğrencileri, hazırladıkları gösterilerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, her öğrencinin değerli olduğunu söyledi.

        Gösterilerinden dolayı öğrencileri tebrik eden Aras, "Özel öğrencilerin gelişimini desteklemek, toplumsal hayata katılımlarını artırmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu vesileyle, çocuklarımızı sevgiyle büyüten kıymetli velilerimize ve onları sabırla geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenlerimize içten teşekkür ediyorum." dedi.

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