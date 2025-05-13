Van'da Engelliler Haftası dolasıyla etkinlik düzenlendi

Gösterilerinden dolayı öğrencileri tebrik eden Aras, "Özel öğrencilerin gelişimini desteklemek, toplumsal hayata katılımlarını artırmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu vesileyle, çocuklarımızı sevgiyle büyüten kıymetli velilerimize ve onları sabırla geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenlerimize içten teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, her öğrencinin değerli olduğunu söyledi.

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