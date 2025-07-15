Şarkıcı Gökhan Tepe, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Şarkıcı Gökhan Tepe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.
Şarkıcı Gökhan Tepe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.
Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.
Konserde hayranlarıyla buluşan Tepe, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i sahnesinde yad ederek merhum sanatçıların eserlerini de seslendirdi.
Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Tepe, konsere katılanlara teşekkür etti.
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