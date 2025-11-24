Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 17:57 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Başkale ilçesinde 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince ilçede tespit edilen 2 ikametgaha operasyon düzenlendi.

        İkametgahlarda yapılan aramada 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram esrar, hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Van'da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 6 tutuklama
        Van'da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 6 tutuklama
        Van'da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Van'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Vanlı dağcılardan 'Öğretmenler Günü'ne özel tırmanış
        Vanlı dağcılardan 'Öğretmenler Günü'ne özel tırmanış
        Baba ile oğlunun öldüğü silahlı kavgada avukat tutuklandı
        Baba ile oğlunun öldüğü silahlı kavgada avukat tutuklandı
        Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alı...
        Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alı...