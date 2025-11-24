Van'da 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

İkametgahlarda yapılan aramada 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram esrar, hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince ilçede tespit edilen 2 ikametgaha operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

