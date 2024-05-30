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        Haberler Gündem Van'ın Çaldıran ilçesinde gölete giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - En Son Haberler

        Van'ın Çaldıran ilçesinde gölete giren 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Van'ı Çaldıran ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğularak can verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:42 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:46
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        Van'da gölete giren çocuk boğuldu
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        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 11 yaşındaki bir çocuk, Avcıbaşı Mahallesi yakınlarında serinlemek için gölete girdi.

        Çocuğun bir süre sonra gölette kaybolması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bölgeye AFAD İl Müdürlüğü suda arama kurtarma görevlileri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Suda arama kurtarma ekibinde yer alan kurbağa adamların yaptığı arama sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Çocuğun cesedi, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #van
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