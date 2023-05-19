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Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

Başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ve tarihi çağlara ait 2 bin 800 eserin sergilendiği, canlandırma bölümlerinin yer aldığı Van Müzesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor

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  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Van Kalesi'nin kuzeyinde 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen müze, Van'ın yanı sıra bölge illerinin de geçmişine ait önemli eserleri bünyesinde barındırıyor.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Tarihi eserlerin yanı sıra medeniyetlerin yaşam tarzına, savaşlarına ilişkin canlandırma bölümleriyle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkaran Van Müzesi, dünyada Urartular dönemine ait en çok eserin sergilendiği müzelerin başında geliyor.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan ve 45 bine yakın tarihi eserden 2 bin 800'ünün sergilendiği müze, kronolojik sıralamaya göre düzenlenen koridorlarıyla, ilgi görüyor.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    "TEŞHİRE KOYABİLECEĞİMİZ 45 BİN ESERİMİZ VAR"

    İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, müzelerin, dünya mirası konumundaki eserlerin geçmişten geleceğe aktarılmasında çok önemli görev üstlendiğini söyledi.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Temelleri Cumhuriyet döneminde atılan ve 1972'de müdürlük kapsamına alınan Van Müzesi binasının, 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördüğünü belirten Uslu, bunun üzerine Van Kalesi'nin karşısında yeni bir bina inşa edildiğini anlattı.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Van'a modern bir müzenin kazandırıldığını dile getiren Uslu, "Çağdaş müzecilik kapsamında inşa edilen binamız 23 holden oluşuyor. 2019'da ziyaretçilere kapılarını açtı. 
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Envanterinde kayıtlı olan Urartu dönemine ait eserleriyle ön plana çıkıyor. Dünyada Urartu koleksiyonunu barındıran tek müze diyebiliriz. Kaliteli ve çağdaş müzecilik anlayışını ön plana çıkararak ziyaretçileri geçmişten günümüze tarihi bir yolculuğa çıkarıyor" dedi.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Müzede Van'ın tarihi hafızasının bir bütün olarak görülebildiğini belirten Uslu, şunları kaydetti:
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    "Müze çok zengin bir koleksiyona sahip. Teşhire koyabileceğimiz 45 bin eserimiz var. Ancak 2 bin 800 eseri sergiliyoruz. Canlandırmalarla o döneme ışık tutuyoruz. 
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Birbirleriyle aynı olan eserleri sergilemektense ünik, insanların dikkatini çeken eserlere yer veriyoruz. Birçok müzede olduğu gibi Van Müzesi, Akdamar Adası ve Van Kalesi gibi ören yerlerimizde Müzeler Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor. 
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    2023'te müze ve ören yerlerimiz yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sezon daha yeni açıldı. İnşallah 2023 yılı Van için iyi bir turizm yılı olacak."
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    "BİRÇOK ESERİ BİR ARADA GÖRÜYORUZ"

    İstanbul'dan gelen Özden Başak da "İlk kez bu müzeye geliyorum. Gerçekten çok özen gösterilmiş. Türkiye'de birçok müzeyi gezdim ama burayı çok etkileyici buldum. Çok keyif verici.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Birçok eseri bir arada görüyoruz. Urartu medeniyetine ait bulguların hepsinin burada olması da ayrı bir güzellik katmış. Hiç bilgisi olmayan biri bile burada sağlıklı bilgilere erişebiliyor" dedi.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

    Ziyaretçi Tuğçe İyigün de "Ülkemizde gezilecek birçok müze var ama burası gerçekten çok güzel. Van'a kazandırılan çok özel bir müze. Canlandırmalar ve diğer eserler muazzam. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor
  • Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor

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