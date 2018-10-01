Van Persie çıldırttı!

Fenerbahçe'de geçen sezon büyük bir kriz haline gelen, sakatlığını bahane ederek maçlara çıkmayan Hollandalı futbolcu Robin van Persie, devre arasında Feyenoord'un yolunu tuttu. Hollandalı futbolcunun 2017-18 sezonunun yarım dönemi ve bu sezonda yaptığı maçlarda gösterdiği performans, sarı lacivertli taraftarları çılgına çevirdi
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Fenerbahçe'den bir yıldız gelip, geçti adından çok giderken yaşadığı sorunlarla akıllarda kaldı. Hollandalı futbolcu Robin van Persie, sarı lacivertlilere 2015-16 sezonu başında Manchester United'tan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle geldi.
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O dönem Fenerbahçe bir yenilenme sürecine girmiş ve Terraneo yönetiminde transferlerini gerçekleştirirken, teknik anlamda da takımı Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya emanet etmişti.
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O dönem, Josef de Souza, Kjaer, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, Nani, Fernandao ve Van Persie gibi birçok isim kadroya katılmıştı.
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Hollandalı yıldız geldiği ilk sezonda bütün arenada çıktığı 48 maçta 22 gol atarken 3 de asistle oynadı.
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Transfer edilirken de birçok spor yorumcusu sık sık sakatlanmasının dezavantaj olduğunu söylemişlerdi. Ve bu değerlendirme yerini buldu. Yıldız golcü 2016-17 sezonunda 14 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Tecrübeli futbolcu yine de o sezon tüm arenada 35 maça çıktı ve 14 gol 4 asistle oynadı.
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O dönem takımın başına Vitor Pereira yerine Dirk Advocaat getirilmişti.
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Bir sonraki sezon ise daha önce takımda görev alan Aykut Kocaman, Fenerbahçelilere imzayı attı.
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Ancak Aykut Kocaman'ın Van Persie ile yıldızı bir türlü barışmadı. Hollandalı yıldızın Feyenoord'a gitme ihtimali de gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu ülkesine dönmek istedi ancak sarı lacivertli yönetim izin vermedi. Van Persie de ligde ilk 4 maçta forma giydi, ardından dizinden sakatlanarak uzun bir süre sahalara dönüşü gerçekleşmedi.
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Yıldız futbolcu devre arasında da eski takımı Feyenoord'un yolunu tuttu. Van Persie, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de o sezonun ilk döneminde sadece 4 maçta forma giyerken, Feyenoord'a gider gitmez ilk maçta görev aldı.
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Hollandalı futbolcu yarım sezonda çıktığı 15 maçta 7 gol 1 asistle oynadı.
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Bu sezon başında da adından oldukça söz ettiren Van Persie, sezona fırtına gibi başladı. Ligde çıktığı 6 maçta 5 gole imza atan Hollandalı yıldız, hanesine 2 de asist yazdı.
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Van Persie'nin 6 maçta 5 gollük performansı ise Fenerbahçeli taraftarları çılgına çevirdi.
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Dün oynadıkları Vitesse maçında da takımına galibiyeti getiren golü atan yıldız futbolcu, daha sonra gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
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