Van Persie çıldırttı!

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Transfer edilirken de birçok spor yorumcusu sık sık sakatlanmasının dezavantaj olduğunu söylemişlerdi. Ve bu değerlendirme yerini buldu. Yıldız golcü 2016-17 sezonunda 14 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Tecrübeli futbolcu yine de o sezon tüm arenada 35 maça çıktı ve 14 gol 4 asistle oynadı.