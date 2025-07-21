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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Van Persie'den Fenerbahçe sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Van Persie'den Fenerbahçe sözleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Feyenoord ile eşleşti. Hollanda ekibinde teknik direktör Robin Van Persie, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 22:00 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:00
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        Van Persie'den Fenerbahçe sözleri!
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        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'da teknik direktör Robin Van Persie, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertliler ile eşleşeceğini hissettiğini söyleyen Van Persie:, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek."

        Hollandalı teknik direktör, oyunculuk kariyeri sırasında 3 yıl Fenerbahçe forması giymişti.

        Van Persie, 24 Şubat 2025 tarihinde Feyenoord'un başına geçmişti.

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