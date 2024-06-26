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        Haberler Bilgi Magazin Vanguard filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Vanguard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Vanguard filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Vanguard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Vanguard filmi 26 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Stanley Tong'un üstlendiği film, 2020 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, Vanguard filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Vanguard filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:34
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        Vanguard filmi konusu ve oyuncuları
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        Başrollerini Jackie Chan, Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı Vanguard filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Vanguard filmi aksiyon, gerilim, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Vanguard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Vanguard filmi konusu ve oyuncuları...

        VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

        VANGUARD FİLMİ OYUNCU KADROSU

        Jackie Chan - Tang Huanting

        Yang Yang - Lei Zhenyu

        Ai Lun - Zhang Kaixuan

        Miya Muqi - Mi Ya

        Zhenwei Wang - Xiao Wei

        Yang Jian Ping - Jian Ping

        Zhu Zhengting - Shendiao

        Jackson Lou - Qin Guoli

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