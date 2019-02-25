Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı

91. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden şık ünlüleri misafir etti. Törenin sonrasında ünlüler kendilerini Vanity Fair partisinde buldu. Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair'in geleneksel partisine sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti. İşte Vanity Fair Oscar partisinden görüntüler...