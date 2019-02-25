SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı

Giriş: 25.02.2019 - 16:32 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

91. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden şık ünlüleri misafir etti. Törenin sonrasında ünlüler kendilerini Vanity Fair partisinde buldu. Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair'in geleneksel partisine sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti. İşte Vanity Fair Oscar partisinden görüntüler...

  • 1Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    1|30

    91. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı. 

  • 2Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    2|30

    Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair Oscar partisine sinema, müzik ve moda dünyasından ünlüler katıldı.

  • 3Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    3|30

    Ünlü model Kendall Jenner, Oscar partisine damga vurdu. 

  • 4Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    4|30

    Babası Caitlyn Jenner ile törene katılan güzel model, her ne kadar Oscar'a katılmasa da tören sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde, derin bacak dekoltesi ile kendinden söz ettirmeyi başardı.

  • 5Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    5|30

    İşte Vanity Fair Oscar partisinden kareler...

  • 6Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    6|30

    Adriana Lima 

     

  • 7Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    7|30

    Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham

     

  • 8Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    8|30

    Rosie Huntington-Whiteley ve Rita Ora 

     

  • 9Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    9|30

    Adriana Lima

     

  • 10Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    10|30

    Alessandra Ambrosio

  • 11Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    11|30

    Halsey

     

  • 12Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    12|30

    Alessandra Ambrosio

     

  • 13Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    13|30

    Jennifer Lopez 

     

  • 14Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    14|30

    Emma Roberts

     

  • 15Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    15|30

    Sophie Turner ve Joe Jonas

     

  • 16Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    16|30

    Serena Williams

  • 17Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    17|30

    Ashlee Simpson 

  • 18Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    18|30

    Renee Zellweger 

     

  • 19Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    19|30

    Diana Ross and Tracee Ellis Ross 

     

  • 20Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    20|30

    Sofia Vergara

     

  • 21Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    21|30

    Julie Bowen 

  • 22Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    22|30

    Lady Gaga

     

  • 23Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    23|30

    Spike Lee

     

  • 24Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    24|30

    Lady Gaga

  • 25Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    25|30

    James McAvoy

     

  • 26Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    26|30

    Courtney B. Vance ve Angela Bassett

     

  • 27Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    27|30

    Madelaine Petsch

     

  • 28Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    28|30

    Jasmine Tookes

     

  • 29Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    29|30

    Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin

  • 30Vanity Fair Oscar partisi ödülleri gölgede bıraktı
    30|30

    Henry Golding ve Liv Lo

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X