Galatasaray - Konyaspor maçından sonra bir algı yaratılmaya çalışıldı. Sanki biz açıklama yaparken bir kulübü korumak için yapıyoruz gibi bir algı yapıldı. Kulüpler Birliği de yanlış bir bildiri yayınladı.

"BİTNEL GİBİ OLMASIN DİYE..."

O maçtan sonra Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in de hakemlikleri bitecek gibi bir imaj meydana geldi. Bu, TFF'nin gazetelerinde bile yazıldı. O gün, akşamüzeri bu hakemklerin hakemliğinin bitirilme kararının alınacağı yazılmıştı. Böyle olunca, geçmişte de Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra Deniz Ateş Bİtnel'in hakemliğinin bitirilmesine benzer bir olayın yaşanmaması için arkadaşlarımızla değerlendirdik ve TFF'den önce davranarak Özkahya ve Göçek'in hakemliğinin bitmeyeceğini açıkladık. Ancak yaptıkları hatadan dolayı dinlendirmeye tabii tutulacağını söyledik. Bu hareketimiz tamamen hakemleri koruma adınaydı.

"CEZA ALACAKLARINI GÖSTERDİK"

TFF yönetimine, hakemlerin görevlerini Bitnel örneğinde olduğu gibi bitiremeyeceğini ama ceza alacaklarını göstermiş ve bildirmiş olduk. Bu kararımızı sanki bir kulübü koruma adına beyanat vermişiz gibi gösterdiler.

"RIZZOLI İKİ DERS VERDİ"

VAR hataları İtalya'da da var. Nicola Rizzoli bana bunların hepsini aktardı. Antalya'daki seminere Rizzoli'yi davet ettik. Seminerde iki ders verdi ve bu derslerde VAR'ı anlattı. Bütün hakem arkadaşlar bunların hepsini duydular.

"IFAB'A %100 UYULMUYOR"

Bazı ülkelerde bugün oynanan sistemde IFAB'a %100 olarak uyulmuyor. Mesela bir pozisyonda VAR, hakemi çağırmıyor hakem de gitmiyor. Ondan sonra da medya çıkıyor 'VAR ne için var?' yazıyor. Medyadan sonra kulüp başkanları ve hocaları çıkıyor, "Bu pozisyona neden bakılmadı?" diyor. Neticede bu bakmaların çoğaltılması isteniyor.

"VAR'DA DOĞRU OLAN..."

Ancak VAR'daki hakem herkese karşı çıkıyor ve olması gereken de budur. Sadece büyük bir değişim olabilecek, gözden kaçan bir unsur varsa çağırması gerekiyor. İkili mücadelelerde, hakemin gördüğü pozisyonlarda VAR devreye girmemeli. Orada hakemin yorumuna saygı duyulmalı.

"SERDAR AZİZ'İN POZİSYONUNDA..."

Oyun kurallarında şu denir; "Bir frikik atıldığında, top oyundayken bir futbolcu diğer bir futbolcuyu indiriyorsa ve topun da kime gittiği belli olmadığı için penaltı verilmelidir. Ancak diğer bir şekilde ise, Bir frikik atılıyor ve ofsayttaki oyuncu aktif hale gelip, top için mücadele ederse ve ona bir müdahale geldiğinde yerde kalırsa bu penaltı değil, ofsayt olur. Bana göre Serdar Aziz'in pozisyonu buna daha yakındı.

"BURADA CEZALAR KALDIRILIR"

Türkiye'de sahaya çıkan bazı hakemler psikolojik baskı altında sahaya çıkıyorlar. Türkiye farklı bir ülke. ünyada hiç olmayan birtakım şeyler Türkiye'de oluyor. Kulüp başkanları, hocalar çıkıp beyanat veriyor ama mesela İngiltere'de bunlar yasaklanmış. Türkiye'de adam konuşur ceza alır ama verilen cezalar kaldırılır. Böyle bir ülkede tabii ki kargaşa olur. İngiltere'deki model Türkiye'ye gelmelidir.

"VAR OLSA, G.SARAY TURLARDI"

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı turda, Türk Telekom Stadyumu'nda verilen penaltı ve Luz Stadı'nda verilmeyen gol var. Bu iki hata Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eledi. Bazı kesimler çıkıp Avrupalı hakem istiyoruz diyordu değil mi? Ivan Bebek'e uzun süre görev verilmedi, bu sene maç verdiler. Ancak onun da klasmanı düştü. Hakemliği bitmedi bunu herkes bilsin. Bir maçta bir hakemin, hakemlik kariyeri bitmez. Bu da en somut örneğidir. Avrupa'da da hakemler hata yapıyor ama bizde hakemler hata yapınca Avrupalı hakemler isteniyor. Avrupalı hata yapınca susuyoruz. Niye kimse, "Ey UEFA hakem komitesi, bize niye bu adamı gönderdin" diye sormuyor? Eğer UEFA Avrupa Ligi'nde VAR kullanılsaydı, bana göre Galatasaray tur atlayacaktı.