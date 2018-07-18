Varna, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın 470 kilometre kuzeydoğusundaki en büyük 3. şehri olarak yer alıyor. Varna'nın zengin arkeolojik mirası, mimari anıtlarla birlikte dünyanın dört bir yanından birçok bilim insanını buraya çekiyor. Ancak, şüphesiz, harika kumlu Karadeniz plajları, çoğu turistin buraya gelip tatillerini geçirmelerinin temel sebebidir. Şimdi size Varna seyahatinizde işinizi kolaylaştıracak ve Varna'nın gezilecek turistik yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız. İşte Varna gezi rehberi...

Varna içinde ve çevresinde ziyaretçi çeken çok sayıda turistik yer bulunuyor. Turistler ve ziyaretçiler için popüler olan anıtlardan bazıları Varna Katedrali, Varna Kent Parkı, Roma kaplıcaları ve Varna Şehri akvaryumu. Varna'daki kültür merkezleri arasında Festival ve Kongre Merkezi ve Varna Sarayı sayılabilir. Gelin Varna'nın gezilecek yerlerini birlikte tanıyalım...

VARNA GEZİLECEK YERLER

VARNA DENİZ MÜZESİ

1879'da Bulgar Donanması'nın kuruluşundan sonra, Rus deniz subaylarının Bulgaristan'da denizcilik ile ilgili antikaları toplama girişiminin ardından, Deniz Müzesi 1923 yılında resmen kurulmuş. 1955 yılında Milli Savunma Bakanlığı bünyesine geçtikten sonra Deniz Müzesi olarak adlandırılmıştır. Deniz Müzesindeki eserler iki binada sergileniyor. Ana binadaki sergi, yaklaşık 416 metrekarelik toplam alanı kapsamaktadır ve 11 sergi alanı daha bulunur. Sergi, Bulgar Donanma tarihine adanmıştır. Bulgar savaş gemilerinin modelleri, orijinal torpidolar ve bir deniz feneri optiği koleksiyonu iki katta sergileniyor. Tüm sergi koleksiyonu 12 farklı salonda sergileniyor. Sergilenenler arasında antik çapalar, denizcilerin ve subayların üniformaları, şekil başları, bayraklar ve nişanlar, anti-gemi mayınları, toplar ve her şekil ve boyutta helikopterler ve füzeler dahil çok çeşitli askeri donanımlar bulunuyor. Müze, bölgenin geçmişten günümüze tüm denizcilik tarihini gözler önüne sürüyor. Varna Donanma Müzesi, Varna Akvaryumu'ndan sadece 5 dakika uzaklıkta bulunan Sea Garden'ın doğu kesiminde yer almaktadır.

DOĞA BİLİMLERİ MÜZESİ

1960 yılında kurulan Doğa Bilimleri Müzesi, Karadeniz'in kıyıları ve kıyı bölgelerinin jeolojisi, florası ve faunasını barındırmaktadır. Sergi, Jeoloji, Bitki Örtüsü ve Hayvan dünyası olmak üzere üç farklı bölüme ayrılmıştır. Jeolojik bölüm, dünyanın oluşumu ve yapısı ile ilgilidir. Bitki örtüsü ve hayvan dünyası bölümleri, dünyadaki yaşamın, Mesozoyik ve Tersiyer fosillerin, Karadeniz kıyısındaki flora türlerinin, longoz veya bataklık ormanının, bitki örtüsü türlerinin ve bölgedeki hayvan yaşamının gelişimini açıklayan sergilere sahiptir. Varna'daki Doğa Bilimleri Müzesi, şehir merkezine sadece 10 dakika mesafede yer almaktadır.

VARNA AKVARYUMU

Kentin en bilinen yapılarından biri olan Varna Akvaryumu, Varna'nın en büyük, en eski ve en bilinen kamu parkı ve aynı zamanda önemli bir turistik ve ulusal peyzaj mimarlığı anıtı olan Sea Garden'da (Deniz Bahçesi) bulunuyor. Varna akvaryumu ve Deniz Bahçesi, şehrin en popüler ve en çok ziyaret edilen cazibe merkezlerinden biridir. 1932 yılında kurulan akvaryumda, yumuşakçalar, aktinitler, yengeçler ve deniz salyangozu da dahil olmak üzere yüzlerce tür balık bulunuyor. Ayrıca akvaryuma çeşitli tatlı su nehir balığı türleri de eklenmiştir. Akvaryum temelde üç ayrı bölüm halinde düzenlenmiştir. Bu üç bölüm, büyük bir fuaye ile birbirine bağlanmıştır. İlk salonda sting ray, gri kefal, deniz kurdu, sazan ve mersin balığı gibi farklı balık türleri sergilenir. İkinci salonda deniz organizmaları ve kabukları sergilenmektedir. Üçüncü salonda memeliler, deniz kuşları ve tüm sergilerin en popüler canlıları olan köpek balıkları bulunur. Fuayede piranha, lepistes ve diğer birçok balık gibi tropikal balıklar yer almaktadır. Varna Akvaryumu, Sea Garden'da yer almaktadır ve şehir merkezine 5 dakika ve Varna Hayvanat Bahçesi'ne 10 dakikalık yürüme mesafesindedir.

VARNA PLANETARYUMU

“Nicolaus Copernicus” Ulusal Gözlemevi ve Planetaryum olarak bilinen Varna'daki Planetaryum, Bulgaristan'daki ilk astronomik kompleks ve Balkanlar'daki en büyük ve modern planetaryum. Varna Planetaryumu, şehrin en ünlü cazibe merkezlerinden biridir. Deniz bahçesinin girişinin hemen yanında bulunan planetaryum binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bulgaristan'da bir gözlemevi, bir planetaryum ve Foucault sarkaçlı bir kuleden oluşan ilk astronomik kompleksin resmi açılış töreni 22 Mayıs 1968'de yapıldı. Bulgar Bakanlar Konseyi'nin bir kararının ardından kompleksin ismi büyük Polonyalı bilim adamı Nicolaus Copernicus oldu. Planetaryumun gökyüzü tiyatrosunda, bir ZKP (Zeiss Klein planetaryum) projektörü kurulu olup, bu da 10,5 metrelik bir çapa sahip yarım küre bir kubbe üzerinde 5500 yıldızı projelendiriyor. Güneş, Ay ve yıldızlar arasındaki gezegenlerin konumları, ek projektörlerin yardımıyla gösterilmektedir. Gözlemevi, astronomi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen insanlara özel ziyaretler düzenlemektedir.

VARNA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Varna Arkeoloji Müzesi, Bulgaristan'ın en popüler müzelerinden biridir. Zengin koleksiyonu hem Bulgaristan'dan hem de dünyadan birçok ziyaretçi çekiyor. Her yıl bilim adamları ve turistler, yerel halk ve öğrenciler, uzak geçmişte halkın gelenekleri ve kültürleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için buraya geliyorlar. Varna Arkeoloji Müzesi, seramik, madeni para, kült, altın nekropol, ikon, takı, silah vb. 100.000'den fazla nesneden oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir. Ziyaretçiler, Prehistorya, Antik Çağ, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait sergileri inceleme fırsatına sahiptir. Hem turistler hem de arkeologlar için Varna Arkeoloji Müzesi'ndeki en cazip sergi 4000 MÖ. tarihli dünyadaki en eski altın hazinedir. 5.5 kilogramlık toplam ağırlığı olan yaklaşık 23 altın külçeli altın nesneden oluşur. En şaşırtıcı ve ilginç nesneler arasında, hükümdarın gücünün sembolü olan altın asa bulunuyor.

DORMİTİON KATEDRALİ

Varna şehrinde bulunan en büyük Bulgaritan'ın en büyük ikinci kilisesi ve en ünlü Bulgar Ortodoks katedralidir. Resmi olarak 30 Ağustos 1886'da açılmıştır. Varna ve Preslav piskoposluğunun ve Varna'nın sembollerinden birisidir. Katedral altın sarısı kubbeleri, freskleri, seramikle süslenmiş zemini ve 1.5 ton ağırlığındaki çanı ile dikkat çekiyor. Katedrale 133 basamaklı merdivenden çıkılmaktadır. Katedralin ismi, Rus Kraliçesi Maria Alexanrovna'ya ithafen seçilmiştir.

EVKSİNOGRAD SARAYI

19. yüzyılda Viyanalı bir mimar tarafından tasarlanmış olan görkemli saray, günümüzde resmi görüşmelerin yapıldığı bir kamu binası olarak kullanılıyor. Varna’nın 8 kilometre kuzeyinde Aziz Konstantin ve Elena Plajına yakındır. Rönesans mimarisinin bir örneği olan yapının girişindeki bahçe, oldukça dikkat çekicidir.

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