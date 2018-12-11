Vartolu köşeye sıkıştı!

Pazartesi akşamları zirvenin sahibi olan ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Vartolu, Karakuzular ile Koçovalılar arasında kaldı. Ersoy’un “Çeto ve Mahsun’u sana vereceğim ama ikisini de bitireceksin” teklifini kabul eden Yamaç ve Cumali, Karakuzular için çalışan kişinin izini sürmeyi bırakmadı. Cumali’nin şüphelendiği Vartolu, Çeto’nun “Bizi koruyacaksın” demesi karşısında köşeye sıkıştı. Sadece Celasun’un bildiği Vartolu’nun bu sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ve ilk kimin öğreneceği büyük bir merakla beklenecek.

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LİDERLİK ÇUKUR’UN!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.00 izlenme oranı (rating), 24.10 izlenme payı (share), AB’de 9.93 izlenme oranı (rating), 21.84 izlenme payı (share), Total’de ise 11.17 izlenme oranı (rating), 23.58 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #ailem etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #ailem etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 55 dakika, dünyada 4 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

KOÇOVALILAR, ÇUKUR’UN ÇOCUKLARINI KAYBETTİ!

Yamaç ve Cumali, Çeto ve Mahsun’un Çukur’daki çocukları kaçırması karşısında harekete geçti. Metin ve Kemal’in yardımıyla birlikte Karakuzuların peşini bırakmayıp çocuklara ulaşan Yamaç ve Cumali büyük bir şok yaşadı. Çocukların parmaklarında Karakuzuların dövmesinin olması ve dönmek istememeleri Çukur için büyük bir yenilgi oldu.

VARTOLU, ALİÇO’NUN NAMLUSUNUN UCUNDA!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahne nefesleri kesti. Ersoy’u uzaktan izleyen Vartolu’nun silah çektiği sırada büyük bir sürpriz yaşandı. Aliço’nun, Vartolu’nun arkasında belirmesi ve ona silah doğrultması “Aliço, Vartolu’yla ilgili sırrı öğrenecek mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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