        Haberler Yaşam Vaşak ailesi drone ile görüntülendi

        Vaşak ailesi drone ile görüntülendi

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde karlı arazide dolaşan vaşak ailesi drone ile görüntülendi

        Giriş: 05.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Vaşak ailesi görüntülendi

        Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre bazı bölgelerde popülasyonu azalan ve Türkiye’de ‘kesin korunacak türler’ arasında yer alan vaşaklar Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde görüntülendi.

        Kırkbulak köyü civarında karlı arazide Ozan Türkmen tarafından drone ile görüntülenen vaşak ailesinin anları belgeselleri aratmadı.

        Vaşak ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.

