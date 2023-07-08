Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü

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"HEM AVRASYA HEM DE KAFKASYA VAŞAĞINI YAKALADIK"

Vaşağın bir yıl içinde bu kadar küçük bir alanda bu kadar fazla hareket etmesinin araştırılmaya değer olduğunu vurgulayan Çoban, "Türkiye'de özellikle büyük yırtıcı etoburların araştırılmasında henüz yeterli bir bilgi yok ve hayvanlar hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Burada araştırdıkça daha yeni bilgiler öğreniyoruz. 2013 yılından bu yana yaptığımız çalışmada hem Avrasya hem de Kafkasya vaşağını yakaladık" diye konuştu.