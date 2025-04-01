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        Vatikan: Papa'nın iyileşme süreci devam ediyor

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un akciğer enfeksiyonu tablosunda hafif iyileşmeler kaydedildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:48 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:48
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        Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan'dan açıklama yapıldı.

        Hastaneden çıktıktan sonra Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki konutunda nekahet dönemini geçiren Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Papa Franciscus'un son günlerde çekilen röntgeninin, akciğer enfeksiyonu tablosunda hafif iyileşmeler gösterdiği belirtildi.

        Açıklamada, Papa'nın moralinin yerinde, genel sağlık durumunun stabil, kan testlerinin de normal olduğu ifade edildi.

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        Açıklamada, Papa'nın fiziki aktivitelerinde, solunumunda ve sesini kullanmasında düzelmenin devam ettiği, yüksek akımlı oksijen desteğinin ise genellikle gece saatlerinde ve gerektiğinde uygulandığı bilgisi verildi.

        Papa Franciscus'un çalışmalarını masasında sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Papa'nın yaklaşan Paskalya Yortusu törenlerine katılıp katılmayacağına ilişkin öngörüde bulunmak için erken olduğu ifade edildi.

        Papa'nın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü dönem

        Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

        14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

        Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

        Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

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        Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta da iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

        4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.

        Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
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        #vatikan
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