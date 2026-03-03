Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Çocuk 'Vay! Dedi Baykuş'da anne-kız aynı sahnede

        'Vay! Dedi Baykuş'da anne-kız aynı sahnede

        Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun okul öncesi çocuklara yönelik hazırladığı, yoğun ilgi gören "Vay! Dedi Baykuş" oyunu Mart ayında da Zorlu PSM'de sahnelenmeye devam ediyor. Özge Özder'in anlatımı ve oyunculuğuyla sahneye taşınan oyunda, sanatçıya kızı Luna da eşlik ediyor

        Giriş: 03.03.2026 - 00:02
        İngiltere’de 60 yılı aşkın süredir çocukları tiyatroyla buluşturan dünyaca ünlü Little Angel Theatre’da sahnelenen “Wow! Said The Owl” adlı eserden uyarlanan yapım, dünyada ilk kez Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından başka bir dilde sahneleniyor. Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde bugüne kadar 15 farklı oyunla 1 milyondan fazla çocuğa ulaşan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Mart ayında da minik izleyicilerle Zorlu PSM’de buluşmayı sürdürüyor.

        Özge Özder, anlatımı ve oyunculuğuyla minik izleyicileri büyülü ve öğretici bir dünyaya davet ederken, bu yolculukta ona kızı Luna da eşlik ediyor. Anne-kızın sahnedeki birlikteliği oyunun anlatım gücünü pekiştirirken küçük tiyatroseverler için özel bir deneyime dönüşüyor.

        Uyarlamasını Tim Hopgood’un, yönetmenliğini Joy Haynes’in üstlendiği “Vay! Dedi Baykuş” oyununda dekor ve kostüm tasarımlarını Fiammetta Horvat gerçekleştiriyor. Kuklalarını Keith Frederick’in, müziklerini ise Dominic Sales’in hazırladığı yapım; ışık, müzik ve kuklacılığı bir araya getirerek okul öncesi dönemdeki çocukların duyusal zekalarını destekleyen bir sahne dili sunuyor.

        “Vay! Dedi Baykuş”un 8-15 Mart, 19 Nisan ve 3-23 Mayıs biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

