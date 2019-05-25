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Aston Martin DB11 V12 AMR İstanbul'a geldi

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Aston Martin’in ünlü ‘DB’ serisinin amiral gemisi olarak üretilen ‘DB11 V12 AMR’ İstanbul’a geldi. Markanın Türkiye temsilcisi D&D’nin Yeniköy’deki lüks Showroom’unda sergilenen efsane otomobilin, Onyx Black’ ve ‘Quantum silver’ olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. 5.2 litre V12 Twin Turbo beslemeli bir motora sahip olan ‘DB11 V12 AMR’ 640 bin Euro’dan başlıyor.

Aston martin DB11 V12 AMR

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin’in Türkiye’de en fazla ilgi gören modeli DB11’in 5.2 litrelik V12 motorlu AMR versiyonu Aston Martin İstanbul Showroom’una geldi.

640 beygir güç üreten yeni DB11 V12 AMR, 0’dan 100 kilometre hıza sadece 3.7 saniyede ulaşabiliyor. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları bulunan yeni DB11 V12 AMR, motor tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştırıyor.

8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasında ‘Tork Yönlendirme’ teknolojisiyle daha yüksek çeviklik sunan D11 V12 AMR, verimlilik ve gücü aynı anda sunuyor. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araç A.Ş’nin Yeniköy’deki lüks Showroom’unda sergilenen DB11 V12 AMR, Onyx black’ ve ‘Quantum silver’ olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip.

Renkli 12 inç TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya konumlandırılmış 8 inç TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye hizmet ediyor. Karakter tanıma, çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon ve ses sistemi her zamankinden daha etkili. Yeni otomatik park yardımı özelliği ve 360 derecelik kuş bakışı kamera, düşük hızlarda güvenli manevra yapma imkanı tanıyor ve aynı şekilde aracın bilgi-eğlence sistemi tarafından kontrol ediliyor.

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