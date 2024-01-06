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        Haberler Televizyon VEDA ETTİ! 5 Ocak 2024 MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı? MasterChef'te çeyrek final heyecanı!

        MasterChef'te çeyrek final heyecanı! 5 Ocak 2024 MasterChef All Star kim elendi?

        MasterChef All Star'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada sona yaklaşılırken, bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda MasterChef hayallerine veda edecek. Çeyrek finalde şefler yarışmacılardan 3 yemek yapmalarını istedi. Başlangıç tabağında yeşil konseptli bir tabak yapılacağı yarışmada, iki kez altın kaşık atıldı. Altın kaşığa layık görülen tabaklar şefler tarafından bu akşam açıklanacak. İşte 5 Ocak 2024 Cuma MasterChef'te altın kaşığı alan yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:47
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        MasterChef'te finalistler belli oluyor. Şefler tarafından alınacak puanlar yarışmacıların kaderini belirledi. Çeyrek finalde iki tabak altın kaşığa layık görülürken, altın kaşığı kazanan yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "5 Ocak MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        5 OCAK 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en iyi 3 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Barbaros 4. olarak yarışmaya veda etti.

        3

        MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?

        MasterChef All Star'da şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, dördüncü altın kaşığın sahibi Tahsin olurken, beşinci altın kaşık Hasan'ın oldu.

        4

        Son 3'e kalan yarışmacılar

        Hasan

        Esra

        Tahsin

        5

        30 ARALIK 2023 MASTERHCEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Sergen 5. olarak yarışmaya veda etti.

        6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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