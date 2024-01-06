VEDA ETTİ! 5 Ocak 2024 MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı? MasterChef'te çeyrek final heyecanı!

VEDA ETTİ! 5 Ocak 2024 MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı? MasterChef'te çeyrek final heyecanı!

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MasterChef'te finalistler belli oluyor. Şefler tarafından alınacak puanlar yarışmacıların kaderini belirledi. Çeyrek finalde iki tabak altın kaşığa layık görülürken, altın kaşığı kazanan yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "5 Ocak MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...