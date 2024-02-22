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        Haberler Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 22 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti?

        Survivor'da Ronaldinho sürprizi! 22 Şubat Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde, Ronaldinho ve Sercan'ın bulunduğu iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununun ardından Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan, Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora eleme düellosunda mücadele verdi. İşte 22 Şubat 2024 Survivor hayallerine veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:28
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        Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, haftanın eleme adayları karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine veda etti. Peki, "22 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti, Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?" İşte 22 Şubat Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

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        22 ŞUBAT SURVIVOR'DA RONALDİNHO SÜRPRİZİ!

        Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a Ilıcalı'nın düzenleyeceği ayak voleybolu için geldi ve yarışmacılara da kumda futbol heyecanı yaşatmıştı. Yayınlanan yeni bölümde ise kumda futbol ile karşı karşıya geldiler.

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        22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Dora ve Mustafa Kemal eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazananı 5-0'lık skorla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle Mustafa eleme potasından çıkmış oldu.

        Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı düelloyu 5 - 2'lik skorla Bozok kazanarak adaylıktan adını sildirdi.

        Eleme düellosunu kaybeden Hakan ve Dora karşı karşıya geldi. Düelloyu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.

        Hakan ve Dora mücadelesini Hakan kazandı. Bu sonuca göre Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.

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        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Eleme düellosunda Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora arasında adada kalma mücadelesi verilecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.

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        MAVİ TAKIM

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Dora

        Furkan

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        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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