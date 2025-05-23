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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 23 Mayıs Cuma Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor'da veda düellosu! 23 Mayıs Cuma Survivor'da kim elendi?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde haftanın eleme adayları, adada kalmak için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Eleme düellosu finalini kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 23 Mayıs Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 23 Mayıs Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:24
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        Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star'da Ayşe, Sevgi, Dilşah, Meryem eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Veda gecesinde eşleşmeler belli olurken, Survivor'da elenen yarışmacı eleme düellosu finalinin ardından netlik kazandı. Peki, "Survivor kim elendi? 23 Mayıs Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte detaylar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (22 MAYIS)

        Survivor dokunulmazlık oyununu All Star kazandı.

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        SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

        Ayşe

        Sevgi

        Dilşah

        Meryem

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        SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

        Survivor'da düello eşleşmeleri belli oldu. Eleme gecesinde Ayşe Sevgi ile eşleşirken, Dilşah'ın rakibi Meryem oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazandı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.

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