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HaberlerFutbolVedat Muriqi: Hayalim Premier Lig'de oynamak

Vedat Muriç: Hayalim Premier Lig'de oynamak

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, kariyeri ve Sarı-Lacivertli kulüp hakkında özel açıklamalarda bulundu. Hayalini açıklayan Kosovalı golcü, "Şampiyonluklar yaşadıktan sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda hayalim Premier Lig'de oynamak" ifadelerini kullandı

Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç attığı gollerle takımını sırtlarken, sergilediği performansla da Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe forması altında şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade eden Kosovalı golcü, özel açıklamalarda bulundu. Vedat, şu ifadeleri kullandı:

'TEKLİFİ KABUL ETMEK ZOR OLMADI'  

"Kendi adıma sıkıntılı geçti transfer dönemi. Eşimin tatili heba oldu, sorsanız öyle der. Bütün süreci birlikte yaşadık. Araya birtakım anlaşmazlıklar gerçekleşince ilk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı, Fenerbahçe'den daha teklif gelmemişti. Fenerbahçe'den teklif gelince kabul etmek zor olmadı. Çok zaman ilerleyince ve belirsizlik de katılınca kendi adıma konuşayım sıkıntı yaşadım. Yeni bir takıma hazırlanmadan gitmek hem kulüp, hem de oyuncu için sıkıntı."

'HAYALİNİ KURDUĞUM FORMAYA KAVUŞTUM'

"Hayalini kurduğum çubukluya kavuştum. Allah'ın izniyle burada şampiyonluk yaşayıp umarım kulübün tarihine adımı altın harflerle yazdırabilirim. Kendimi buraya ait hissediyorum, burada uzun yıllar oynamak istiyorum. İnşallah şampiyonluklar yaşadıktan sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda hayalim Premier League'de oynamak."

'FENERBAHÇE ÇOCUKLUK AŞKIM'  

"Fenerbahçeli olmamın birinci unsuru dedemdi. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. Dedeme sormuştum, Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Fenerbahçe hangi takım diye çok merak etmiştim. Her gün dedeme soruyordum o beni ilk maça götürdükten sonra, 'haydi maça gidelim' diye. Tabii çocuk aklı, her gün maç var zannediyoruz. Fenerbahçe, çocukluk aşkım."

'HAYAL KURMAYI ÇOK SEVERİM' 

"Bizim herhalde şansımız vardı, iyi bir Sırp askere denk geldik. Siz çıkın yoksa bombalayacağız muhabbeti oldu. Annem bizi giydirdi hemen, nereye gidiyoruz diye sorduğumuzda tatile gidiyoruz dedi. Kadın savaşı anlatacak değil, 2-3 ay evden uzak kalınca anladık. Herkes hazırlıksız yakalandı savaşa. Paranın olup olmamasının bir önemi yoktu o dönemde. Herkes eşit şeyleri yaşıyordu. Normalde hayal kurmayı çok seven biriyim, hayalperest biriyim."

NEDEN TÜRKİYE FORMASI GİYEMEDİ?

"Bir gün Türkiye'ye geleceğimi, futbolcu olacağımı, goller atacağımı ve Fenerbahçe'nin bana teklif yapacağını söyleseniz sizinle kavga ederdim. Ben Giresunspor'daydım milli takım sürecindeyken. O dönemki başkanımız bana Türk pasaportu aldırdı. Birkaç kere Fatih hocayla konuştuğuna ben şahit oldum. Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Ailede köken olarak Türk bulmamız söylendi, her gün bir evrak veriyorduk. Genel anlamda söylersek evrak işleri araya girdi. 1.5 yıl milli takımsız devam ettim, sonra Kosova forması giymeye başladım."

'İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDEYİZ'

"Sezona iyi başladık, ilk hafta bizim için çok önemliydi. Onuncu hafta geride kaldı, 3 mağlubiyet aldık bunlardan biri Antalyaspor'a karşı kendi sahamızda. Çok pozisyona giriyoruz, istatistiklere baktığımızda ligin zirvesindeyiz. Her takım mağlubiyet alıyor, Fenerbahçe bile olsak mağlubiyet alacağız bir şekilde. İçeride çok tecrübeli hocalarımız, abilerimiz var. Emre abi, Volkan hoca (Demirel),aldığımız mağlubiyete rağmen sonraki hafta için odaklanıyoruz."

'İDOLLERİM; İBRAHİMOVİC, LEWA VE CAVANİ'

"Kulübün içinde yardım alabileceğimiz o kadar insan var ki... Burada kendini geliştirememek gibi bir durum söz konusu değil. Burada isteyen herkes kendini geliştirebiliyor. Çocukluğumdan beri hiçbir zaman ben bunun gibi olacağım demedim. Ibrahimovic'in sahadaki soğukkanlılığı örnek aldığım bir şey. Lewandowski'nin bitiriciliğini örnek alıyorum. Onların yanısıra Cavani'nin hırsı da etkiliyor."

SERDAR AZİZ İTİRAFI

"Beni en çok zorlayan savunmacı Serdar Aziz'di. Artık aynı takımda olduğumuz için çok mutluyum. Lig her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Son 3 yıldır ligin kalitesi arttı. Anadolu kulüpleri de bulup buluşturup iyi futbolcular alıyor bütçelerini sarsmadan. Bu sezon için tek hedefimiz şampiyonluktu."

'FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM'

"Ali Başkan sağ olsun, telefonla birkaç kez görüştük transfer döneminde. Beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Milli maçlardan sonra da arıyor çoğu başkanın aksine. Maçı izlediyse pozisyonları değerlendiriyor. İzlemediyse arıyor, gol atmışsın gördüm diyor. Herkesin isteği, arzusu tek olduğu zaman her şey rayına oturuyor. Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."

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