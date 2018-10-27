Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyeleri ve sporcuların yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in kolay kurulmadığını, öncesi ile sonrasında çeşitli mücadeleler verildiğini ve Atatürk’ün her zorluğa rağmen Cumhuriyet’i ilan ettiğini ifade etti.
15 Temmuz Darbe girişimi ile alakalı konuşan Küçük, “Allah’ın yardımı, ordumuzun, polisimizin görevini ifa etmesi ve milletin tamamını bu hain darbeye karşı koyarak inşallah sonsuza kadar kurtulmuştur. Cumhuriyet yaşayacaktır” dedi.
“Futbol takımımızın bulunduğu nokta hiçbirimizi memnun etmiyor”
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın bulunduğu nokta hiç kimseyi memnun etmediğini anlatan Vefa Küçük, “Ancak geçmişte de yakın tarihimize baktığımızda 9 puan geride olan futbol takımımızın o sezon şampiyon olduğunu gördük. O yüzden karamsar olmamak lazım. Başkana ve yönetime destek olmak lazım. Diğer branşlarda başarılıyız. Biz aslında spor kamuoyunda iftihar edilecek bir spor kulübünün mensubuyuz. Başarılarımız artarak devam etmektedir. Bu başarılarda geçmiş başkan ve yönetimin emeği vardır. 4 aydır bu yönetim ve başkan bu başarıları sürdürmektedir. Dolayısıyla biz birlik olup bir olup gerek yüksek divan kurullarında gerekse kongrelerde yeni seçilen başkana ve yönetime destek olmamız lazım. Kısa günün başarısızlıklarıyla ümidimizi yitirmememiz lazım” diye konuştu.
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