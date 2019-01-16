Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak kurulan "Vehbi Koç Vakfı", bu yıl 50’nci yaşını kutluyor. 17 Ocak 1969 günü kurulan vakıfın Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Vehbi Koç, ‘Yeni Vakıflar Kanunu’nun çıkabilmesi için 1951’den itibaren tam 16 sene uğraştı. Birçok iş insanı kendisini örnek alarak ‘Özel Vakıflar’ kurdu. Bu sayede vakıflar yoluyla ülkemiz için önemli adımlar atılmış oldu" dedi.
Vehbi Koç Vakfı'nın, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında faaliyetler gösterdiğini kaydeden Arsel, "Ülkemize fayda sağlama yolunda Vakfımızın 50 yılda gerçekleştirdiği yatırım harcamalarının toplamı 1 milyar 355 milyon dolara ulaştı. Vehbi Koç Vakfı, Vehbi Koç’un vasiyetini yerine getirebildiğimiz için mutlu ve huzurluyuz. 50’inci yılımızda yeni çağdaş sanat müzemizi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanı içindeyiz" ifadesini kullandı.
FAALİYETLERİNİ ANSİKLOPEDİDE TOPLUYOR
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise, "Taşın altına sadece elimizi değil, yüreğimizi de koyarak hareket ediyoruz. Yarım asrı geride bırakırken bu yıl ‘hayırseverlik’ teması etrafında bir dizi faaliyet gerçekleştireceğiz. Vaktini, emeğini, uzmanlığını veya maddi kaynaklarını kamusal fayda yaratmak için seferber eden herkes hayırseverdir" dedi.
Vakfın 50'inci yılı dolayısıyla bir ansiklopedi hazırladıklarını kaydeden Yıldırım, "Vehbi Koç Vakfı’na emeği geçen kişi ve kurumlar ile Vakıf faaliyetlerimizi bir araya getirdiğimiz bir ansiklopedi de hazırladık. 20 Ocak itibariyle web sitemiz üzerinden herkesin erişimine açık olacak. Bu ansiklopedinin, sivil toplum dünyası ve kamuoyu için geniş kapsamlı bir kaynak olacağını umuyoruz" diye konuştu.
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